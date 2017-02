De geheime zenders: 'Etherpiraterij blijft altijd'

ZWARTEMEER - Eén weiland verwijderd van de Duitse grens, achter een woonhuis zit de studio van radiostation Lancia en Stuntvogel.

Het is ook de basis van piratengenootschap Hitstream FM. Tijdens de carnavalsperiode zenden de piraten met een evenementenvergunning legaal op de FM, iets wat anders strafbaar is.



24 zenders

Radio Albatros, Scheepsjager en Radio Sterrengroet. Zomaar een paar van de in totaal 24 geheime zenders uit de Zuidoosthoek die nu onder Hitstream FM vallen. Toen de regels van het Agentschap Telecom steeds strenger werden en de boetes konden oplopen tot 45.000 euro, vonden veel piraten het wel mooi geweest.



Een optie om toch met de hobby bezig te kunnen zijn, is volgens de piraten door je te verenigen. "We draaien nu dus gezamenlijk onder een kanaal op internet", vertelt Herman Tieck van station Lancia en stuntvogel. "Je moet wat, en dan kom je bij internet en evenementenfrequenties uit", vervolgt hij.



Vroeger was alles beter

"Het is tegenwoordig eigenlijk niet meer te doen", vertelt Herman Tieck. "Je kunt gerust de zender aanzetten, maar binnen enkele uren is het eigenlijk wel gebeurd." Hij doelt erop dat het Agentschap Telecom illegaal zenden direct doorheeft en bestraft. Volgens hem was het zenden vroeger beter. De bekeuringen waren te overzien, er werd minder streng gecontroleerd en de sfeer en romantiek die er toen rondom het zenden hing, was toch anders. "Het was echt wel heel bijzonder om die grote zenders aan de band te zetten", vertelt Tieck.



Zendpiraat Jordy de Vries is het met hem eens. "Dat de bouwvakkers uit de werkbus stapten met de koelbox en die op de hoek bij de deur van de studio neerzetten en standaard gezellig met elkaar iedere woensdag hier kwamen. Ja, dat was die goede oude tijd en dat komt niet weer terug."



Momenteel zenden de piraten dus legaal uit via de aangevraagde FM-frequentie in de regio van Emmen. "Sommige piraten kijken er misschien een klein beetje anders tegenaan, want het is legaal, maar je blijft toch je plaatjes draaien voor je luisteraars en je hebt je stukje techniek erbij, al mis je soms een beetje de spanning", vertelt De Vries.



Ondanks de legale alternatieven die er zijn, blijft het illegaal zenden voor veel piraten toch een beetje jeuken.



"Zenden zit in het bloed"

Het is niet alleen een stuk techniek, maar zoals je ziet ook een heel groot stuk gezelligheid", vertelt Tieck, wijzend op de volle studiobar achter hem. "We zijn met allemaal vrienden bij elkaar, we drinken een pilsje, we hebben de muziek erbij die we leuk vinden, de wereld aan reacties, dan denk je van: dit is echt wel mooi." De Vries is dat met hem eens. Helemaal stoppen met zenden zit er volgens de heren niet in.



Linksom of rechtsom: "Etherpiraterij blijft er gewoon altijd, in alle categorieën. Als het niet via de ene weg is, dan wel via de andere", besluit Tieck.

