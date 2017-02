Opnieuw keurmerk voor Scheper Ziekenhuis Emmen

EMMEN - Het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft voor de komende vier jaar opnieuw het NIAZ-keurmerk gekregen.

Het keurmerk geeft aan dat de kwaliteit van de zorg acceptabel is.Toekenning van dit keurmerk gebeurt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het keurmerk is niet verplicht en wordt aangevraagd door het ziekenhuis.Controleurs kijken onder meer naar de normale gang van zaken op afdelingen, de kennis van protocollen bij medewerkers en naar de kwaliteitsborging. Ook Ziekenhuis Bethesda en het Refaja Ziekenhuis van de Treant Zorggroep hebben een NIAZ-accreditatie.In Drenthe hebben ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Isala Diaconessenhuis in Meppel het NIAZ-keurmerk.