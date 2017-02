Carnavalsweekend afgetrapt in Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM - Vanavond barst het feest los in Emmer-Compascuum, met de eerste Drentse carnavalsoptocht van dit jaar.

In de optocht rijden twee keer elf wagens mee.De voorbereidingen hebben veel tijd gekost. De wagens moesten eerst allemaal door de keuring voor ze mochten meedoen aan de optocht. Ze mogen namelijk niet te groot zijn, iedereen moet er veilig op kunnen, en vooral het geluid mag niet te hard zijn.Ook Prins Carnaval, Edwin de Eerste, is er klaar voor. Hij is als Prins van de Stad de komende dagen bestuurder van Kainbongelstad, zoals Emmer-Compascuum heet tijdens carnaval.Het komende weekend zijn er op verschillende plaatsen in Drenthe carnavalsoptochten te bezoeken.De laatste Drentse carnavalsoptocht is op Rosenmontag in Barger-Compascuum. Deze optocht in 'Stiekelstad' begint om 14.00 uur en wordt live uitgezonden op RTV Drenthe.Net over de Duitse grens in Rütenbrock begint om 10.00 uur een carnavalsoptocht met ruim 55 wagens.