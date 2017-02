FC Emmen onnodig onderuit tegen Fortuna Sittard

VOETBAL - FC Emmen leed de tweede nederlaag in 2017. Fortuna Sittard ging met een 2-3 zege huiswaarts. Een onnodige nederlaag voor de Drenten, die twaalf minuten na rust op 2-1 kwamen maar een minuut later de 2-2 om de oren kregen.

Uit een strafschop bepaalde Fortuna-spits Stokkers de eindstand op 3-2, waardoor Emmen ook na speelronde 27 blijft steken op de 11e plaats in de Jupiler League. De achterstand op nummer 10, RKC, is nog steeds 1 punt."Misschien was die 2-2 wel het breekpunt in de wedstrijd", aldus Emmen-verdediger Josimar Lima. "Bij die siuatie konden drie van ons ingrijpen, maar niemand deed het", vulde trainer Dick Lukkien aan. Stokkers, uitgerekend de man in vorm bij Fortuna, werd echter geen strobreed in de weg gelegd op weg naar zijn vijfde treffer in vijf duels.Emmen leek van slag door die hele snelle gelijkmaker. Vreemd, want na de 0-1 in de eerste helft (in de 22e minuut scoorde Schuurs uit een corner) herstelde de thusclub zich prima. Kansen kwamen er voor Cas Peters en Lima. De eerste zag zijn schot gepakt worden door Fortuna-keeper Santos en Lima kopte uit een corner van Oguzhan Türk op de lat. Eigenlijk had Peters Emmen voor de tegentreffer al op 1-0 moeten zetten, maar zijn volley in de vierde minuut, ging net naast.In de 44e minuut dacht Emmen op 1-1 te komen, maar de treffer van Alexander Bannink werd afgekeurd wegens buitenspel. Een minuut later kon de Tukker wel juichen. Ditmaal stond de aanvallende middenvelder niet buitenspel en tikte hij een voorzet van Peters achter Santos. Het was voor Bannink zijn eerste goal sinds zijn terugkeer van De Graafschap.Na rust leek Emmen dus via de rake kopbal van Lima orde op zaken te stellen, maar een minuut na de 2-1 werd het alweer 2-2. De rood-witte brigade van Lukkien leek van slag en na de noodgedwongen wissel van Tim Siekman (hoofdwond) voor Youri Loen ging het helemaal mis. Bij een corner van Fortuna Sittard trok Nick Bakker een Fortunees naar de grond. 'Strafschop', oordeelde scheidsrechter Kooij. Een kolfje naar de hand voor Stokkers, die zijn tweede van de avond maakte: 2-3.Lukkien bracht Género Zeefuik nog voor Bakker, maar de spits kreeg geen centimeter ruimte van de Fortuna-verdedigers.