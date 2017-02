Lukkien: We gaven de goals weg

VOETBAL - Dick Lukkien rekende erop dat zijn ploeg na het duel van gisteravond tegen Fortuna Sittard op een play-offplek zou staan met FC Emmen, maar de oefenmeester zag zijn voorspelling niet uitkomen. "Ongelooflijk. Ik begrijp nog steeds niet hoe we deze wedstrijd hebben kunnen verliezen."

De 2-3 nederlaag kwam aan als een mokerslag. Ook bij centrale verdediger Josimar Lima, die zijn eerste goal (de 2-1) niet bekroond zag worden met drie punten. "We komen op 2-1 en nog voordat we weer in positie staan ligt de 2-2 al tegen de touwen. Daar putte Fortuna Sittard heel veel kracht uit. Dan komt die strafschop ook nog en verlliezen we. Dit overkomt ons dit seizoen te vaak."Lukkien vond dat zijn ploeg vrijwel de gehele wedstrijd domineerde. "Dat we Fortuna van de mat speelden is misschien wat overdreven, maar we waren wel bovenliggend. We kregen ook voldoende kansen, maar scoorden te weinig. Bovendien gaven we de goals weg. Bij de eerste staan we niet goed bij de corner, bij de tweede goal grijpt niemand in over de aanleiding van de 2-3 kan ik weinig zeggen omdat ik het niet gezien heb wat er gebeurde. Maar ook daar maken wij dus de fout, waardoor zij een penalty krijgen.""We moeten hier wel lering uit trekken", vervolgt Lukkien. "Hoe dat moet? Bewustzijn creëren. Spelers moeten erover nadenken. Natuurlijk leert een blik op de stand ons dat we nog steeds niet op een play-offplek staan, maar de stand op 5 mei is veel belangrijker. Dan moeten we er staan."Lima houdt ook het volste vertrouwen in het bereiken van de nacompetitie. "We voetballen goed. Dat geeft ons vertrouwen. Maar het is ons nu al voor de derde of vierde keer niet gelukt om de stap te maken wanneer het kan. Dat moet echt anders, want vanaf nu worden de prijzen verdeeld. Het moet zakelijker, minder mooi. De bal mag gerust de tribune in op het moment dat we met 2-1 voorstaan."