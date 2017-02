'Commissaris van de koning Tichelaar hielp schoonzus aan ontwerpopdracht'

ASSEN - De Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar overtrad de integriteitscode door zich te bemoeien met een ontwerpopdracht aan zijn schoonzus. De opdracht was aanvankelijk aan een ander gegeven. Na een interventie ging de opdracht naar zijn schoonzus.

Dat schrijven het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant vanochtend op basis van een gezamenlijk onderzoek.In deze kwestie draait het om de herinrichting van Huize Tetrode, een rijksmonument in Assen dat eigendom is van de provincie. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft Tichelaar zijn schoonzus naar voren geschoven voor een herinrichtingsadvies. Zij ontving daarvoor ruim 3000 euro. De interieurontwerper die de opdracht eerst had gekregen, werd schadeloos gesteld en kreeg van de commissaris van de koning een vervangende opdracht.Jacques Tichelaar kwam in 2013 ook in opspraak toen hij bemiddelde in een conflict tussen de gemeente Coevorden en zijn zwager Jos Wijland. Hij had als exploitant van het kasteel in Coevorden een claim bij de gemeente neergelegd van anderhalf miljoen euro. Er werden vraagtekens gezet bij de bemoeienis van de commissaris van de koning, omdat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Tichelaar ontkende dit, maar beloofde na de ophef niet meer als bemiddelaar op te treden in zaken waarbij een familielid betrokken is.Tichelaar ontkent dat hij zijn zus heeft voorgedragen bij de herinrichting van Huize Tetrode. Ook zijn schoonzus verklaart in de krant dat zij het ontwerpverzoek heeft gekregen van de teamleider bestuursservice en gebouwen van de provincie en niet van haar zwager Tichelaar.