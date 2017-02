Bewoner naar ziekenhuis na woningbrand Roden

De brandweer had het vuur in Roden snel onder controle (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) De politie onderzoekt de oorzaak van de brand (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

RODEN - In een woning aan de Groningerstraat in Roden is afgelopen nacht brand ontstaan. Het vuur werd rond 01.00 uur ontdekt.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is naar een ziekenhuis gebracht, het slachtoffer had rook ingeademd.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting niet uit en doet daarom vandaag onderzoek bij het pand aan de Groningerstraat.