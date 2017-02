Zieke Reinders meldt zich af bij Belgische klassieker

Reinders moet de Omloop Het Nieuwsblad laten schieten (foto: archief RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - Elmar Reinders uit Emmen moet z'n debuut in de Belgische openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad nog even uitstellen.

De renner van Roompot voelde zich afgelopen nacht al beroerd en moest overgeven. Daarom meldde hij zich vanmorgen ziek af. Voor Reinders is het extra zuur omdat hij juist een geschikte renner is voor deze voorjaarswedstrijden.



De 24-jarige Emmenaar maakt dit jaar z'n debuut in het profpeloton.