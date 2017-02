Spoedberaad provincie na kritiek op commissaris van de koning Tichelaar

ASSEN - Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar roept de fractievoorzitters van Provinciale Staten bij elkaar voor een spoedberaad. Dit gesprek is vanmiddag om 17.00 uur.

Tichelaar is in opspraak geraakt na een publicatie van het Dagblad van het Noorden en De Volkskrant. Uit een gezamenlijk onderzoek van de kranten zou blijken dat de commissaris zijn schoonzus een ontwerpopdracht heeft toegespeeld bij de herinrichting van Huize Tetrode in Assen.Tichelaar ontkent zijn bemoeienis bij de aanpak van Huize Tetrode. Dat zal hij ook uitleggen aan de fractievoorzitters, zo liet hij al aan RTV Drenthe weten.De meeste Drentse fractievoorzitters willen nog niet reageren op de kwestie. Zo willen PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks eerst het verhaal van Jacques Tichelaar zelf horen. Riëtte Wollerich van het CDA reageert: "Laten we niet uit de heup schieten, ik zou ook eerst mijn verhaal willen doen, als ik in zo'n situatie zou zitten. Ik wil eerst horen wat hij te zeggen heeft."Wim Moinat is de fractievoorzitter van de SP in Drenthe, hij noemt het een heftig verhaal dat vanochtend in de kranten verscheen. "Als Tichelaar dit niet goed kan weerleggen, wankelt hij wat mij betreft. Hij heeft al eens een vergelijkbare affaire in Coevorden gehad. Hij heeft wat mij betreft de schijn tegen, maar laten we eerst zijn verhaal maar eens horen."Douwe Oosterveen van Sterk Lokaal noemt het verhaal 'onthutsend onhandig'.De PVV laat via statenlid Harry Bronts weten dat het niet goed is dat Tichelaar weer in opspraak is. "Hij moet elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen, maar we wachten verder met een oordeel."Volgens Bernadette van den Berg van de ChristenUnie is dit nieuws slecht voor het beeld van Drenthe en de politiek. Zij is benieuwd naar de reactie van de commissaris van de koning.