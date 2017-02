Wijk in Emmen test slimme straatverlichting

De slimme straatlantaarn (foto: Sustainder)

EMMEN - In de wijk Angelslo in Emmen wordt een experiment gehouden met slimme straatverlichting. Aan de Bensingecamp zijn meerdere straatlantaarns voorzien van slimme en energiezuinige lampen.

Bij de proef zijn verschillende bedrijven betrokken. Een van die bedrijven is Sustainder uit Emmen. Deze onderneming nam de productie van onder meer straatverlichting over van Philips dat uit Emmen vertrok.



Het bedrijf uit Emmen test twee lampen aan de Bensingecamp. De lampen bestaan uit vier delen, die afzonderlijk van elkaar gedimd kunnen worden. Marketing-directeur Marco Bosch: "Als er buurtbewoners hinder hebben van het licht kan er ingegrepen worden door een deel van de lamp te dimmen. Bovendien is de behuizing geschikt voor sensoren, denk aan sensoren om bijvoorbeeld fijnstof te meten."



Hoe lang de proef met slimme straatverlichting gaat duren, is niet bekend.