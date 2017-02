Tichelaar: Ik heb me niet bemoeid met opdracht aan schoonzus

ASSEN - "Ik heb de integriteitscode niet overschreden", zo reageerde commisaris van de koning Jacques Tichelaar vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata op de ophef die is ontstaan rond een ontwerpopdracht voor zijn schoonzus.

Tichelaar baalt van de kritiek in een gezamenlijk onderzoek van het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. "Het is van belang voor de Drentse burgers, er is hoor en wederhoor nodig, zodat de burger zelf een conclusie kan trekken."In de publicaties van de kranten wordt Jacques Tichelaar verweten dat hij de integriteitscode heeft gebroken, door zijn schoonzus een ontwerpopdracht toe te spelen bij de herinrichting van Huize Tetrode in Assen. De commissaris ontkent dit. Huize Tetrode is eigendom van de provincie. Tichelaar is als commissaris van de koning politiek verantwoordelijk over het gebouwenbeheer."Mijn betrokkenheid bij Huize Tetrode was zeer afstandelijk. Pas vlak voor de presentatie van de schets werd voor mij duidelijk dat er een familierelatie was. Toen was het werk al voor viervijfde gedaan en er werd ambtelijk voor gekozen dat we de opdracht niet in zijn totaliteit gingen terugdraaien. Achteraf kun je zeggen, is dit handig geweest? Maar dat is pas achteraf, dus kun je er niet van spreken dat het in strijd is met de integriteitscode. Ik heb integriteit hoog in het vaandel staan", zegt Tichelaar in Cassata.Het Dagblad van het Noorden schrijft onder meer dat de klus bij Huize Tetrode eerst aan een andere ontwerper was gegund. Volgens Tichelaar was de huurder van het pand daar verantwoordelijk voor. Dat is het Projectenbureau Drenthe van Henk Klaver. "In de huurovereenkomst was afgesproken dat er wat aan het pand moest gebeuren. De huurder heeft zelf contact gelegd met een ontwerper en dat heeft geleid tot een concept opdrachtverstrekking. Toen dat bij de provincie duidelijk werd, hebben we gezegd; dat kan en mag niet. De opdracht moest worden teruggenomen, de ontwerper is daarvoor gedeeltelijk gecompenseerd met 3500 euro", zegt Tichelaar daarover.Dan is er nog een belastende mail waarin volgens de kranten het volgende staat: "Onze CdK had intussen aan mijn collega gevraagd om wat te gaan doen en heeft interieuradviseur Karin Klinkenberg gevraagd te adviseren." Klinkenberg is de schoonzus van Tichelaar.Volgens de commissaris is de mail niet correct vertaald en uitgelegd. Tichelaar: "Ik was alleen boos dat er niets terecht kwam van het opknappen van Huize Tetrode. Gelezen moet worden dat teamleider Henk Jan Schimmel Karin heeft gevraagd voor de klus. Het is in ambtelijk mandaat aangepakt."Volgens Tichelaar heeft hij zich daar als bestuurder niet mee bemoeid. "Bij zaken onder de 50.000 euro kunnen ambtenaren zelf beslissen, daar mag je je als bestuurder niet mee bemoeien, dat staat in de integriteitscode. Zo werken we altijd, we horen vaak niet eens terug wat in ambtelijk mandaat is gedaan."Jacques Tichelaar blijft erbij dat hij integer heeft gehandeld. "Ik vind het erg dat er suggesties worden gedaan die niet kloppen. De conclusies zijn getrokken, maar ik mag uitleggen dat het niet klopt."Vanmiddag om 17.00 uur gaat Tichelaar in gesprek met de fractievoorzitters van Provinciale Staten. Hij heeft hen bij elkaar geroepen voor een spoedberaad op het provinciehuis.Of hij vreest voor zijn positie, daarover zegt Tichelaar: "Het oordeel van de Staten wacht ik in vertrouwen af. Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Ondertussen ga ik erover nadenken of het achteraf wel zo handig is geweest. Als er nu weer zo'n opdracht zou komen en de naam van familieleden zou vallen, zou ik zeggen: nu even niet", besluit de commissaris van Drenthe.