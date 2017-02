Voorbijgangers redden inzittende uit auto in Drentsche Hoofdvaart

De plek waar de auto de vaart in reed (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) Een ladder om de slachtoffers uit het water te helpen (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) De plek van het ongeluk in Bovensmilde (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

BOVENSMILDE - Een auto met twee inzittenden is vanmiddag in Bovensmilde in de Drentsche Hoofdvaart beland.

Door nog onbekende oorzaak verloor de automobiliste de macht over het stuur, raakte een boompje en reed het water in.



Een van de inzittenden kon zelf uit de auto komen. Twee voorbijgangers sprongen in de vaart en schoten de tweede inzittende te hulp en haalden haar uit het voertuig.



De twee zijn met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.



De auto ligt op de bodem van de vaart en zal er met een kraan uitgetakeld moeten worden.