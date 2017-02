TV Drenthe zendt documentaire over Jaap Timmer uit

TV Drenthe zendt docu over Jaap Timmer uit (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Op TV Drenthe kunt u vanavond kijken naar een documentaire over het leven van Mister TT Jaap Timmer. Hij overleed afgelopen woensdag op 77-jarige leeftijd.

RTV Drenthe maakte tien jaar geleden een uitgebreide reportage over Jaap Timmer naar aanleiding van zijn afscheid als bestuurder van het TT Circuit in Assen.



Timmer kreeg de bijnaam Mister TT, omdat hij al van jongs af aan betrokken was bij het TT Circuit. In eerste instantie via zijn vader, motorcoureur Geert Timmer. Van 1973 tot en met 1988 zat hij in het bestuur van de stichting Circuit van Drenthe. Daarnaast was hij jaren voorzitter van de wegracecommissie van de internationale motorsportfederatie FIM. Op 13 december 2007 nam hij afscheid van het bestuur van het TT Circuit.



Vandaag was de uitvaart van Jaap Timmer. Zijn familie nam in besloten kring afscheid van hem.



De documentaire over Jaap Timmer is vandaag om 19.34, 21.34 en 23.34 uur te zien op TV Drenthe. Op zondag wordt de docu om 11.00 en 14.00 uur herhaald.