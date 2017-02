Ensing na teleurstellende Omloop: Echt een pechdag

Janneke Ensing eindigde achterin

WIELRENNEN - "Heel veel pech", zo vatte Janneke Ensing uit Gieten haar eerste voorjaarsklassieker van 2017 samen. De rijdster van het Italiaanse Alé Cipollini zat na ruim dertig kilometer van de Omloop het Nieuwsblad achter een valpartij, kreeg later te maken met aanlopende remmen en eindigde in de achterhoede. "Ook mijn teamgenoten hadden pech, dus het was een echte pechdag."

De Omloop kende een volledig Nederlands podium. Winnares Lucinda Brand kwam solo over de finish. Chantal Blaak werd tweede, Annemiek van Vleuten derde.