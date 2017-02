Tichelaar onder vuur: woensdag in debat met politiek Drenthe [update]

ASSEN - De Drentse politiek debatteert woensdag met commissaris van de koning Jacques Tichelaar over de beschuldiging dat hij zijn schoonzus een ontwerpopdracht zou hebben toegespeeld.

Dat zeiden de fractievoorzitters van die partijen vanmiddag tegen RTV Drenthe, voorafgaand aan het spoedberaad dat om 17.00 uur is begonnen.De fractievoorzitters van alle Drentse politieke partijen zijn voor het spoedberaad met Tichelaar bijeen in het provinciehuis.Vanmorgen werd Tichelaar in verlegenheid gebracht door een artikel in de Volkskrant en Dagblad van het Noorden. Hij zou de integriteitscode hebben overschreden toen hij zijn schoonzus een ontwerpopdracht toespeelde bij de herinrichting van Huize Tetrode in Assen.De commissaris reageerde eerder vanmiddag al bij RTV Drenthe dat het weliswaar niet handig was geweest dat zijn schoonzus het ontwerp voor Huize Tetrode had gemaakt, maar dat hij zich daar op geen enkele manier mee had bemoeid."Mijn betrokkenheid bij Huize Tetrode was zeer afstandelijk. Pas vlak voor de presentatie van de schets werd voor mij duidelijk dat er een familierelatie was. Toen was het werk al voor viervijfde gedaan en er werd ambtelijk voor gekozen dat we de opdracht niet in zijn totaliteit gingen terugdraaien."