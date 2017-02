HZVV eerste Drentse club in 1/8e finale districtsbeker

HZVV naar laatste 16 in noordelijke districtsbeker

VOETBAL - HZVV is de eerste Drentse club die zich heeft geplaatst voor de 1/8e finales van de noordelijke districtsbeker. De koploper van de 1e klasse E won met 0-3 bij derdeklasser vv Willemsoord.

HZVV, dat speelde zonder topschutter Frank Strijker, opende de score in de 13e minuut via Erwin Breukelman. Daarna moest het publiek lang wachten op een tweede treffer. Die kwam vlak voor tijd en werd gescoord door Rick Broek. In de slotminuut bepaalde Jordy de eindstand op 0-3.



HZVV speelt in de volgende ronde uit tegen BCV in Bergum. De ploeg, die de Hoogeveners in de competitie ook treffen, schakelde eerder deze week Trinitas uit.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden