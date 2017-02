De Vries finisht niet in openingsklassieker

Berden de Vries was betrokken bij een grote valpartij (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - Voor de Drentse wielrenners is het klassieke voorjaarsseizoen niet goed begonnen. Nadat eerder op de dag Janneke Ensing uit Gieten al hinder ondervond van een valpartij en materiaalpech, liep de mannenrace van de Omloop van het Nieuwsblad voor Berden de Vries uit Gieterveen uit op een deceptie. De rijder van Roompot-Nederlandse Loterij was in goede doen, maar was betrokken bij een grote valpartij, waardoor zijn wielen krom waren en hij uit koers ging.





Winnaar was olympisch kampioen Greg van Avermaet, die op de meet Peter Sagan en Sep Vanmarcke versloeg.



Zondag staat De Vries aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne.



