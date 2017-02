FC Emmen-huurlingen belangrijk voor HHC

Junior Albertus in het shirt van zijn voormalige club WKE

VOETBAL - HHC Hardenberg heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie uit de 2e divisie. In eigen huis wonnen de oranjehemden met 2-0 van Spakenburg. FC Emmen-huurlingen Derian Reinders en Junior Albertus zorgden voor de treffers.

Voor Albertus was het zijn eerste treffer in Hardenbergse dienst. Voor Reinders was het zijn tweede goal sinds zijn overstap van Emmen naar HHC.



In de stand heeft HHC nu 22 punten uit 22 duels. Het blijft wel zeventiende, maar het komt dichter bij de concurrentie.