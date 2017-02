Defensieve fouten nekken Annen tegen Buitenpost

VOETBAL - Annen heeft in de districtsbeker niet voor een stunt kunnen zorgen. Zaterdag eerste klasser Buitenpost was met 4-0 te sterk voor de zondag derde klasser. Annen kon de Friezen lang bijbenen, maar verdedigende fouten lagen aan de basis van de nederlaag.

De eerste kans in de wedstrijd was voor de Drenten, maar het schot van aanvoerder Egbert Mulder was niet hard genoeg. De thuisploeg nam het initiatief, maar doelman Hans de Wals stond uitstekend te keepen. Na ruim een half uur spelen was de Anner doelman wel kansloos, na geklungel in de verdediging. Simon Schreiber strafte de fout af (1-0).Aan het begin van de tweede helft kreeg Annen een paar goede kansen, die niet werden benut. Na een uur spelen kon Joop Pijnacker de 2-0 zomaar binnentikken, nadat hij de bal van De Wals in de voeten kreeg gespeeld. Door de black-out van de doelman was het verzet van de Drenten gebroken. Schreiber, met zijn tweede van de middag en Joran Olijve bepaalden de eindstand op 4-0. Een eretreffer was Annen niet gegund. In de slotfase kreeg Buitenpost verdediger Halbe Mossel nog een rode kaart van scheidsrechter Jager, na een, in de ogen van de scheidsrechter, te zware overtreding.