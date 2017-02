Vreugdenhil en Vormeer net naast podium in Falun

Frank Vreugdenhil behoudt de leiding (archieffoto RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Geen Drents dagsucces in het Zweedse Falun, waar de marathonschaatsers hun vierde grandprixwedstrijd afwerkten. Frank Vreugdenhil uit Eldersloo en Imke Vormeer eindigden allebei als vierde.

Na zestig kilometer moest Frank Vreugdenhil in een massasprint winnaar Rick Smit, Gary Hekman en Simon Schouten voor zich laten. Door die vierde plaats behoudt de schaatser van Okay Fashion & Jeans zijn leiderstrui, die hij zondag definitief in de wacht hoopt te slepen.



Bij de vrouwen (veertig kilometer) zat Imke Vormeer in de kopgroep van zeven vrouwen. De schaatsster van Palet Schilderwerken ging als eerste de sprint aan, maar werd al ruim voor de meet ingehaald en eindigde als vierde. De overwinning ging net als in Lulea naar Carla Ketellapper-Zielman, die Emma Engbers en Iris van der Stelt voorbleef. Lisa van der Geest (tiende) gaat de laatste race in als leider van het algemeen klassement.