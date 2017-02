Nieuw Buinen na strafschoppen in achtste finale

Nieuw Buinen door na penalties (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Nieuw Buinen heeft na een spannend duel bij hoofdklasser Urk de achtste finales van de disrictsbeker bereikt. De ploeg van de vertrekkende coach Geert Oosterloo won na penalty's. De reguliere speeltijd was op een 2-2 gelijkspel afgesloten.

Met Urk trof Nieuw Buinen een tegenstander die een klasse hoger uitkomt. Toch wist de Drentse club dat er een reële kans bestond om het bekerduel winnend af te sluiten. Nieuw Buinen draait immers mee in de top van de 1e klasse F, terwijl Urk slechts in de middenmoot staat van de hoofdklasse B. De Flevolanders verloren hun laatste twee competitieduels bovendien met ruime cijfers.



In de eerste helft van het bekertreffen koesterde Urk weliswaar het meeste balbezit, maar dwong Nieuw Buinen toch verschillende kansjes af. Arnoud Bentum en Koen Hateboer hadden hun vizier echter niet op scherp staan. Samad Faraouni was voor rust namens Nieuw Buinen het dichtst bij een treffer. Zijn inzet vanaf de linkerflank raakte de lat.



Na bijna een uur spelen maakte toch Urk de openingsgoal via Jelle de Boer. Nieuw Buinen liet zich niet kisten en kwam rap op 1-1 dankzij Koen Hateboer. De achtste finales kwamen nadrukkelijk in zicht voor de gasten toen diezelfde Hateboer ook de 1-2 scoorde. Twee minuten voor tijd dwong Urk alsnog een strafschoppenreeks af toen Jelle Nagel de 2-2 voor zijn rekening nam.



Vanaf elf meter kwam het uiteindelijk alsnog goed voor Nieuw Buinen. Hateboer faalde weliswaar vanaf de stip, maar twee missers van Urk bezorgden de Drentse bezoekers toch een plek in de volgende ronde: 7-8.