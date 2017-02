Kjeld Nuis met Nederlands record vierde na eerste dag WK sprint

Kjeld Nuis (foto: archief RTV Drenthe/Karin Mulder)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis staat na de eerste dag van het WK sprint in Calgary op een vierde plaats. Nuis werd op de 500 meter slechts achttiende, maar op de 1.000 meter was Nuis de beste in een Nederlands record.

In aanloop naar het WK kampte Nuis met tegenslag. Op donderdag werd de wereldkampioen op de 1.000 meter ziek, nadat hij iets verkeerd had gegeten. Op de 500 meter moest Nuis in een direct duel het afleggen tegen de Kazach Krech, die met 34,21 tweede werd. De 34,90 van Nuis was slechts de achttiende tijd. De 500 meter werd gewonnen door Ronald Mulder, die met 34,18 een Nederlands record reed.



Nederlands record

Op de 1.000 meter revancheerde Nuis zich voor zijn matige optreden op de halve afstand. Geconcentreerd reed Nuis naar een nieuw Nederlands record van 1:06,61. De tijd was genoeg voor ritwinst op de 1.000 meter.



Vierde plek

In het algemeen klassement gaat Kai Verbij aan de leiding, voor de Duitser NIco Ihle en Havard Lorentzen. Nuis staat vierde en moet op de 500 meter van zondag 0,36 goedmaken op Verbij.



Nog harder

In een eerste reactie bij de NOS gaf Nuis aan dat het nog sneller kan. "De race was niet perfect. Ik denk dat nog harder kan, maar een wereldrecord is niet het doel." De wereldtitel heeft de Emmenaar nog niet uit zijn hoofd gezet. "Het zal niet makkelijk worden, maar het is wel het doel."

Door: René Posthuma Correctie melden