DOS'46 na zege in Eindhoven zo goed als veilig

DOS'46 wint in Eindhoven (foto: RTV Drenthe/Henk Kuhl)

KORFBAL - DOS'46 heeft zich door een 20-24 overwinning bij DSC zo goed als verzekerd van een langer verblijf in de Korfbal League. Na drie nederlagen op rij nemen de Nijeveners, die in 2015 terugkeerden naar de hoogste klasse, nu flink afstand van de gevarenzone.

De formatie van scheidend trainer Daniël Hulzebosch keek in Eindhoven al snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar nam het initiatief over en liep uit naar 5-9. DSC, dat DOS'46 dwong tot statische aanvallen, wist vlak voor rust het verschil te verkleinen naar één punt: 9-10.



Veerkracht

DOS'46 was ook na rust lange tijd de bovenliggende partij, maar een kwartier voor tijd kwam DSC - de ploeg van oud-DOS'46-speler André Kuipers, voor het eerst op voorsprong: 15-14. Aangemoedigd door de eigen 'Grifteside' toonden de Nijeveners veerkracht en achtereenvolgens Nienke Hintzbergen (tweemaal), Kim Petersen, Harjan Visscher, Menno Russchen bogen de achterstand om in een 15-19 voorsprong. Met nog drie minuten op de klok schoot Harjan Visscher DOS'46 naar 20-24 en was de belangrijke overwinning binnen.



Harjan Visscher was achtmaal trefzeker, Nienke Hintzbergen maakte zes goals.



Zesde

DOS'46 heeft nu twaalf punten uit vijftien wedstrijden en staat daarmee op de zesde plaats. Met nog drie duels te gaan hebben de Nijeveners vijf punten meer dan nummer negen DVO en zes punten meer dan hekkensluiter AW.DTV, dat zondag op bezoek gaat bij Fortuna. Ook DSC en Fortuna hebben minder punten dan de roodzwarten.