Op zoek naar dat ene modelletje in Valthermond

Er kwamen vooral mannen naar de beurs (foto: RTV Drenthe)

VALTHERMOND - Niet elke miniatuurauto is een stuk speelgoed. Dat blijkt wel op de modelautobeurs in Valthermond. Vooral volwassen mannen liepen daar vandaag tussen de stellingen met schaalmodellen van auto's en vrachtwagens.

Het is de negende keer dat de modelautobeurs wordt gehouden in 't Brughuus in Valthermond. Volgens organisator Martin Klein is het een beurs als alle andere, maar toch is het de hele dag redelijk druk in de twee hallen waar de standhouders zijn opgesteld.



En waar komen de bezoekers dan voor? Dat wisselt, zegt een standhouder. "Sommigen willen juist nieuwe modellen, nog in het plastic, anderen zoeken juist een automodelletje waar ze zelf vroeger al mee speelden, die ze dan nu weer aan hun kinderen kunnen geven."