Dames E&O pakken eerste punt in degradatiepoule

Ellis Baas was zesmaal trefzeker (foto: E&O)

HANDBAL - In de eerste wedstrijd in de degradatiepoule waren de dames van E&O hard op weg naar een eerste overwinning, maar de ploeg van het trainersduo Van der Zanden/Mooi zag Borhave vijf seconden voor tijd nog langszij komen: 25-25. "Het gevoel is nu dat we een punt verloren hebben, maar dat zal zakken en dan hebben we toch maar mooi een punt gepakt tegen een tegenstander, die in de reguliere competitie twee keer beter was dan wij", aldus E&O-coach Frank van der Zanden.

E&O kwam in sporthal Angelslo op een 2-0 voorsprong door Pamela Cloppenburg en sloeg op 3-3 een gat naar 8-3. Bij rust was het 14-10 voor de hardwerkende Emmer dames en die voorsprong was verdiend te noemen.In de tweede helft kwam E&O even op achterstand, maar de formatie van het trainersduo Van der Zanden/Mooi knakte niet en wist daarna telkens weer aan de goede kant van de score te blijven.



Via 22-22 liep E&O uit naar 25-23. Met nog dertig seconden op de klok scoorde Borhave de 25-24, waarna het overging op een één op één-verdediging. Aniek Arends nam het schot namens E&O, maar miste en zag de tegenstander uit Borne nog één kans krijgen. Borhave kreeg een vrije bal en benutte die met nog vijf seconden op de klok.



Van der Zanden: "We moeten leren om zo'n voorsprong over de streep te trekken, maar als we volgende week bij Geleen ook zo spelen gaan we daar ook punten pakken."



Als nummer eennalaatst van de Eredivisie begon E&O in de degradatiepoule met twee punten en na één van de zes wedstrijden heeft het nu drie punten. Nummer vier Kwiek verloor met 22-24 van Geleen en blijft dus steken op één punt.