Groep scouts bezet savanne in oude dierenpark

Het kamp is een mooie oefening voor het opslaan van een bivak (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Een groep scouts van Scouting Emmen bivakkeerde afgelopen nacht in het oude dierenpark in Emmen. De groep met kinderen tussen de 10 en 14 jaar oefende op het savanneterrein in het opslaan van een bivak.

Het plan voor het kamp ontstond in november, de vergunning werd pas een paar dagen geleden verleend, verteld leider Lennard de Vries. "Het is echt fantastisch om het hier te houden. We hebben hier een keer slagbal gespeeld en toen hadden we het erover hoe mooi het zou zijn om hier ons kamp te houden. Met wat werk bij de ambtenaren is het gelukt. Heerlijk, echt heel leuk."



Scouting Emmen oefent in Emmen voor het Noordelijk Pinkster Kamp in Groningen. Daar zijn duizenden scouts aanwezig, verklaart De Vries, en daar is het opslaan van een bivak tot competitie gemaakt. "Het geeft een heleboel vertrouwen dat we op deze unieke locatie kunnen oefenen."