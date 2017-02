Adelinde Cornelissen is de eerste KNHS Indoorkampioen van 2017

Adelinde Cornelissen tijdens een wedstrijd op Parzival vorig jaar (foto: EPA / Carsten Rehder)

PAARDRIJDEN - Adelinde Cornelissen uit Beilen is vandaag de eerste KNHS Indoorkampioen van 2017 geworden. Met Fleau de Baian, de volle broer van haar paard Parzival, won Cornelissen met overmacht beide proeven in het ZZ-Zwaar kampioenschap.

Al in de vanmorgen verreden eerste proef kwam Cornelissen als winnares uit de bus. In de Kür deed ze er nog een schepje boven op en won met afstand. Achter de winnares kwam Febe van Zwambagt op een knappe tweede plaats met haar Fs Las Vegas. De derde plaats ging naar Jennifer Sekreve met San Siro. Deze twee amazones zaten elkaar zeer dicht op de hielen. Van Zwambagt was iets beter in de eerste proef, Sekreve in de Kur. 0,025% was het uiteindelijke verschil in het voordeel van Young Rider Van Zwambagt.



Volle broer

Adelinde is lovend over de volle broer van Parzival. “Ik begon eigenlijk zonder verwachting, want dit is pas de eerste Kür die hij loopt. Het is dan misschien de volle broer van Parzival, hij is ook totaal anders. Parzival was altijd heel bang, Fleau loopt hier zo naar binnen en vindt eigenlijk alles leuk. Hij wordt in augustus pas zeven jaar, maar hij doet alles heel makkelijk en vindt ook alles leuk. Echt genieten dit”, lacht Cornelissen die na dit kampioenschap de overstap naar de Lichte Tour wil maken met de vos.