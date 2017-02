Italiaans restaurant Dal Baffo in Emmen door brand verwoest [update]

De voorgevel is volledig weggeblazen (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop) Van het restaurant is niks over (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop) Dal Baffo is een bekend restaurant in Emmen (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop) Er raakte niemand gewond (foto: Persbureau Meter) Het is niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Italiaans restaurant Dal Baffo aan de Weerdingerstraat in Emmen is afgelopen nacht door brand verwoest.

De brand brak rond kwart voor twee vannacht uit na een explosie. Hoe die kon ontstaan, is nog onduidelijk. Rond drie uur werd het sein 'brand meester' gegeven en was het vuur onder controle.



Appartementen ontruimd

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen gewonden. Boven het restaurant zitten vier appartementen. Die zijn allemaal ontruimd. De politie doet onderzoek naar de brand. Vandaag worden getuigen gehoord. Morgen doet de politie onderzoek in de afgebrande zaak.



Eerdere brand

Dal Baffo, dat al meer dan twintig jaar bestaat, is een bekend restaurant in Emmen. De zaak werd eerder getroffen door brand: in mei 2015 ontstond brand in de keuken, waarna het restaurant zo zwaar beschadigd raakte dat hij een half jaar dicht was. In november 2015 ging het totaal vernieuwde Dal Baffo open.



Aangeslagen

Eigenaar Giampaolo Pintus is zwaar aangeslagen. Hij is een week op vakantie in Italië en is nog niet bij zijn restaurant geweest. Pintus laat weten dat hij te emotioneel is om te reageren.