Nederlands kampioen Zwift word je in je eigen huiskamer

Tuinenberg in actie (foto: RTV Drenthe / Matthijs Holtrop)

EMMEN - Thuis op je hometrainer een competitie fietsen? Het kan echt. Marco Tuinenberg uit Emmen deed dit weekend mee aan het Open Nederlands kampioenschap Zwift, een online wielerwedstrijd waar duizenden Nederlanders aan meedoen.

Wat is Zwift?

Zwift is een computerprogramma dat je kan aansluiten op een hometrainer of een fiets op een rollerbank. Zo kan je fietsen met of tegen andere 'thuisfietsers'. Op een scherm kan je elkaar zien rijden en voel je ook de effecten van hellingen, dalingen of het rijden in een peloton.



Marco Tuinenberg uit Emmen reed ook mee. "Het regent buiten natuurlijk, maar ik wil ook graag weten hoeveel watt ik fiets en hoe hoog mijn hartslag is. Dat kan je beter bijhouden als je binnen fietst. Maar ik fiets ook graag gewoon buiten hoor!"



13 is een goed getal

Om de niveauverschillen van de duizenden wielrenners te overbruggen is iedereen ingedeeld in een eigen groep. Tuinenberg rijdt in groep B, maar weet geregeld met de snelle jongens mee te rijden. "Maar niet in de wedstrijd hoor, dat is niet te doen." Met een dertiende eindnotering is hij erg tevreden. "Dertien is een goed getal, want ik ben ook op de dertiende getrouwd."

Door: Matthijs Holtrop