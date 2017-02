Ondernemend: Bijzondere urnen van glas uit De Wijk

Werk van Kroes en Van Daalen (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) Kroes aan het werk (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

DE WIJK – Een uitvaart is een gevoelig onderwerp, daar weten Dick Kroes en Ada van Daalen alles van. Het stel maakt speciaal voor de uitvaartbranche glazen objecten.

“We hebben ons helemaal gespecialiseerd in het thema uitvaart, dus we maken urnen en glazen relieken, waarin een heel klein beetje as van overledenen wordt mee gesmolten ”, vertelt Ada van Daalen.



Eigen markt

Op deze manier met glas bezig zijn is volgens het stel wel bijzonder. “We hebben deze markt zo'n vijftien jaar geleden aangeboord en op deze manier hebben wij ons ontwikkeld”, vertelt Van Daalen. Maar het idee is al ouder. Tijdens de opleiding tot glasbewerker kwam Kroes erachter dat as wit van kleur wordt als je het mee smelt in glas en een bijzonder effect geeft in combinatie met de rest van het glas.



Moeilijk materiaal

Het is niet het meest eenvoudige materiaal om mee te werken, maar toch willen Kroes en Van Daalen niet anders. Het ongrijpbare glas tot iets moois maken, geeft beide toch wel een kick. Kroes: "We willen het ontastbare, tastbaar maken."



Verwerking

Het stel houdt rekening met de gevoeligheid van het onderwerp uitvaart houd daar ook rekening mee in hun werk. “Dat er veel gevoelens bij komen kijken, maakt het extra uniek", vindt Kroes.



“Onze werken dragen bij aan het verwerken van het verdriet na een overlijden, denk ik", vult Van Daalen aan. "Met zo'n reliek kunnen mensen hun verdriet een plek geven."

