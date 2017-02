Brons en opnieuw Nederlands record voor Kjeld Nuis bij WK sprint

Kjeld Nuis in actie in Calgary (foto: ANP/Jerry Lampen)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis (27) uit Emmen heeft tijdens het WK sprint in Calgary brons gewonnen.

Net als gisteren was hij de snelste op de afsluitende 1.000 meter. Hij reed met 1.06.51 een nieuw Nederlands record. Daarmee bleef hij slechts negen-honderdste verwijderd van het wereldrecord.



Dag twee

Nuis begon als nummer vier aan de tweede dag van het sprinttoernooi. Vooral z'n matige opening van 10.14 op de tweede 500 meter, stond een snelle eindtijd in de weg. Met 34.84 werd hij zestiende en zakte hij naar de tiende plaats in het tussenklassement.



Met een achterstand van 1,9 seconde op klassementsleider Kai Verbij begon Nuis aan de afsluitende 1.000 meter. Gisteren won hij deze afstand en scherpte hij het Nederlands record aan tot 1.06.61, vandaag ging er nog eens ééntiende af.



Nuis pakte twee weken geleden de wereldtitel op de 1.000 meter en de 1.500 meter tijdens het WK afstanden in Zuid-Korea.



Podium mannen

Landgenoot Kai Verbij, die bijna onderuit ging op de 1.000 meter, pakte voor het eerst in z'n carrière de wereldtitel. Hij liet de Noor Havard Lorentzen achter zich.



Podium vrouwen

De wereldtitel bij de vrouwen ging naar de Japanse Nao Kodaira voor de Amerikaanse Heather Bergsma. Het brons was voor Jorien ter Mors.



Anice Das, die lange tijd in Assen woonde en schaatste, werd achttiende.

Door: Karin Mulder Correctie melden