Judoka Larissa Groenwold in eerste ronde uitgeschakeld bij Grand Prix-debuut

Larissa Groenwold (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

JUDO - "Er had echt meer in gezeten. Ik ben niet van de mat geveegd. Ik heb de volle vier minuten uitgejudood." Dat zegt judoka Larissa Groenwold (21) uit De Punt. De Drentse judoka werd vanmiddag in de eerste ronde van de Grand Prix van Düsseldorf uitgeschakeld door Natalie Powel uit Wales.

Groenwold had pech met de loting, want de Britse had de hoogste ranking van alle deelnemers in de klasse tot 78 kilo. Voor Groenwold was het vanmiddag in Duitsland haar debuut op het allerhoogste judo-niveau van de wereld; de Grand Prix.



Volle hal

"Ik was wel zenuwachtig. Ik was vooral verbaasd over de hal die helemaal vol zat. Dat is wel een verschil met minder grote toernooien. Als er een Duitse op de mat kwam, werd er veel herrie gemaakt", licht Groenwold toe.



"Ik heb nog even na m'n partij zitten kijken naar andere concurrenten. Maar daar was ik niet heel erg van onder de indruk. Het is ook zo jammer dat ik uit m'n eigen partij niet meer heb gehaald. Ik maakte een foutje en kreeg een score tegen. Dat kon ik niet meer goedmaken."



Volgend weekend moet Groenwold aantreden op de European Open in Praag.

Door: Karin Mulder Correctie melden