Herstel Achilles 1894 tegen hekkensluiter LSC 1890

VOETBAL - Achilles 1894 won vanmiddag thuis van LSC 1890 in de 1e klasse F. Na een ruststand van 2-1 werd het uiteindelijk 3-1. Alle drie de treffers kwamen van de voet van Stan Haanstra die daarmee zijn totaal op achttien doelpunten brengt.

In het eerste half uur domineerden de Assenaren de partij en kregen ze ook een aantal kansen. De mooiste kwam van Matthijs Hensens die van 35 meter maar eens uithaalde. Hij verraste iedereen, maar zag zijn poging op de lat uiteen spatten. De grootste kans was voor Ids Hannema die de bal vanuit een perspectiefrijke positie voorlangs schoof.Nadat de thuisploeg al een aantal keren was teruggefloten wegens buitenspel ontsnapte Stan Haanstra na 20 minuten spelen aan de verdediging. Ook de keeper wist hij te omzeilen waardoor hij eenvoudig de 1-0 kon binnen schieten.Er volgde een fase waarin Achilles had kunnen uitlopen, maar ook waarin de ploeg in verdedigend opzicht de teugels iets liet vieren. Dit leverde één corner op en één goal. Marco da Silva toonde zich zeer efficiënt en schoot de verrassende gelijkmaker binnen.De thuisploeg kwam vijf minuten voor rust opnieuw op voorsprong. Na een heerlijke versnelling van Hensens met een evenzo mooie voorzet, was het Haanstra die keurig afmaakte.In de tweede helft leek de koploper genoegen te nemen met de minimale voorsprong. Daarentegen konden de gasten uit Friesland geen vuist maken. Twee slordigheden brachten de gasten nog in balbezit aan de rand van het strafschopgebied, zonder echter gevaarlijk te worden.De 3-1 was een kopie van de tweede goal. Hensens stond aan de basis met een goede versnelling en Haanstra op de goede plek bij de eerste paal. Na deze treffer waren er nog 25 minuten te spelen al hadden die ook net zo goed op papier kunnen worden afgedaan.Erica SC heeft, eveneens in de 1e klasse F, de eerste competitienederlaag van 2017 moeten incasseren. Op bezoek bij WVV in Winschoten werd het 1-0. Melvin Ubels zorgde in de zeventiende minuut voor de beslissing. Erica was dit kalenderjaar hoopvol begonnen met twee overwinningen en een gelijkspel.Na zestien wedstrijden bezet Erica de negende positie op de ranglijst. De achterstand op nummer zes WVV blijft twee punten.