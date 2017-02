Alle uitslagen zondagamateurs

Alle uitslagen van de zondagamateurs

VOETBAL - In het amateurvoetballers stonden vandaag weer verschillende duels op het menu. Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in klasses met een of meer Drentse clubs.

Hoofdklasse A

MSC - Hoogland 3 - 1



Eerste klasse F

WVV - SC Erica 1 - 0

Achilles 1894 - LSC 1890 3 - 1



Tweede klasse K

Peize - sv Olyphia 4 - 2



Derde klasse B

Muntendam - Gomos 2 - 4

Veendam 1894 - ZFC Zuidlaren 1 - 2



Vierde klasse B

vv Winsum - Surhuisterveen 1 - 2



Vierde klasse C

HSC - BATO 1 - 2

Zuidlaarderveen - FVV 0 - 5



Vijfde klasse A

Uffelte - Scheerwolde4 - 1

Wapserveen - Blankenham 2 - 0

Giethoorn - SC Balkbrug 3 - 5

Kuinre - De Blesse 1 - 5



Vijfde klasse C

TLC - Oldeholtpade 0 - 2

BEW - ODV 2 - 2



Vijfde klasse D

Harkstede - Groen Geel 4 - 0

Woltersum - SV Bedum 0 - 3



Vijfde klasse F

