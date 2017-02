Sensatie in Zwartemeer: Hurry Up naar kwartfinale Europacup

Hurry Up door naar laatste acht in Europacup (foto: Twitter Hurry Up)

HANDBAL - De handbalheren van Hurry Up hebben zich ten koste van het Slowaakse MSK Povazska Bystrica geplaatst voor de kwartfinale van de EHF Challenge Cup.

De ploeg uit Zwartemeer won na een sensationele wedstrijd met 32-19. Vorige week zaterdag, tijdens de heenwedstrijd in Slowakije, verloor de formatie van Martin Vlijm nog met ruime cijfers. Het werd daar 30-19.



Alles op niets

Vanaf het begin speelde Hurry-Up alles of niets. Op de terugreis vanuit Slowakije had trainer Martin Vlijm de tactiek bedacht. Bij balbezit de keeper naar de kant en met een extra veldspeler een overtalsituatie creëeren. De alles of niets tactiek wierp direct zijn vruchten af. Onder leiding van een niet te stoppen Ronald Suelmann nam de ploeg direct het initiatief. De Slowaken hadden geen antwoord op de kamakazetactiek en Hurry-Up liep uit naar een zeven doelpunten voorsprong met de rust, 17-10.



Hurry-Up greep direct na rust de Slowaken bij de keel, om niet meer los te laten. Binnen tien minuten na rust had de ploeg van Vlijm elf doelpunten voorsprong. Hurry-Up veranderde niet van tacktiek en de uitstekend keepende Sven Hemmes bleef, bij balbezit, naar de kant komen. De Slowaken gooiden de trukendoos open, maar de Zwartemeerders lieten zich niet provoceren. In de slotfase kwam de voorsprong geen moment in gevaar en liep Hurry-Up uit naar een 32-19 overwinning. Suelmann werd topscorer met 13 treffers.



​"Dit kan niet"

Trainer Martin Vlijm kon na afloop nauwlijks geloven dat de laatste acht van Europa bereikt was. Met betraande ogen liet de trainer weten dat zijn ploeg het onmogelijke had bereikt. "We hebben de hele week op deze tactiek getraind en het is ons gelukt. Dat kan helemaal niet", aldus een emotionel trainer van Hurry-Up.