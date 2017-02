Grote brand vernietigt woonboerderij in Roswinkel

ROSWINKEL - In een woonboerderij in Roswinkel woedt een grote brand. Een schoorsteenbrand is overgeslagen op het hele huis. Volgens ooggetuigen staan alleen de buitenmuren nog overeind.

Alle bewoners zijn veilig uit het huis gekomen, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Uit veel kazernes zijn blusgroepen opgeroepen. Onder meer uit Klazienaveen, 2e Exloërmond en Emmen zijn brandweermannen onderweg naar Roswinkel.



De brandweer kan het vuur alleen van buitenaf bestrijden. Naar binnengaan is te gevaarlijk.



Woordvoerder Esther Klap van de brandweer vertelt morgen om 07.15 uur op Radio Drenthe over de brand in de woonboerderij.