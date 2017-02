MSC boekt broodnodige zege op Hoogland

VOETBAL - MSC deed uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie uit de hoofdklasse A. De Meppelers wonnen op eigen veld met 3-1 van Hoogland en klommen door die zege naar plek 13. Het gat naar de nummer 12, wat aan het einde van de rit handhaving betekent, is nog maar twee punten. Bovendien heeft MSC twee duels minder gespeeld dan de huidige nummer 12: Heerenveen.

Het was een dikverdiende zege voor de mannen van het trainersduo Bas Bijen/Herman Scherpen, die in de eerste helft uiterst effectief waren. "Maar we werden ook wel enorm geholpen door Hoogland", erkende Justin Benjamins na afloop. Benjamins had gelijk, want Hoogland schoot de bal in de eerste 45 minuten nog net niet in eigen doel.In de 8e minuut gaf Hoogland-verdediger Tim Krux de bal via het hoofd op een presenteerblaadje aan Jos Fidom die verwoestend uithaalde: 1-0. Een half uur later verdubbelde Justin Benjamins de score met een afstandschot, die onderweg nog door een Hoogland-speler werd aangeraakt. In de 40e minuut werd dramatisch opbouwen van de gasten uit Amersfoort afgestraft door opnieuw Benjamins. Op slag van rust scoorde Hoogland-topscorer Oskar van Logtestijn de 3-1 (zijn 17e treffer van het seizoen).Door die treffer mocht Hoogland in de tweede helft nog hopen op een resultaat. Helemaal omdat MSC vergat de vierde te maken. Kansen daarop kreeg MSC voldoende, maar die waren niet besteed aan Benjamins en invaller Joël Huiskes. Hoogland kreeg de bal ook niet achter MSC-doelman Robin Kist, zelfs niet toen de goalie al geklopt op de grond lag. Met een leeg doel voor zich schoot Lex Hienekamp jammerlijk naast.