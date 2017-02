Soms zit het mee, soms zit het tegen

Annen-doelman Hans de Wals ging gruwelijk in de fout tegen Buitenpost

VOETBAL - Het is een bekend gegeven dat de voetbalvelden bij de amateurclubs eind februari niet in de allerbeste conditie zijn. Dat ondervond Hoogland-doelman Sebastiaan Bruins in het duel tegen het Meppeler MSC. De keeper liet door een polletje de bal over zijn voet stuiten, maar tot zijn grote opluchting ging de bal naast.





De keeper nam een terugspeelbal met rechts aan en wilde met zijn linkerbeen een medespeler aanspelen, maar dat ging gruwelijk mis. Het betekende de 2-0 en het breekpunt in de wedstrijd. Annen verloor uiteindelijk met 4-0.