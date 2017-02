KNMI: Code geel voor buien met onweer en harde wind

ASSEN - Weerinstituut KNMI waarschuwt voor buien met hagel, onweer en zware windstoten, die vanmiddag over Drenthe trekken. Daarom geeft het code geel af voor het eind van de middag tot vanavond elf uur.

Halverwege de middag trekken buien vanuit het zuiden en zuidwesten ons land binnen. Die bereiken Drenthe rond vijf uur. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur. Code geel betekent volgens het KNMI dat je alert moet zijn, met name in het verkeer.