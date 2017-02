Belastingaanslag Emmen komt later door storing

EMMEN - Inwoners van de gemeente Emmen krijgen dit jaar de aanslag van de gemeentebelastingen ongeveer een maand later dan gepland. Dit komt door een technische storing bij de gemeente.

Normaal gesproken ontvangen de Emmenaren ieder jaar rond 28 februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Door technische problemen lukt dat dit jaar niet. Volgens de website van de gemeente Emmen is het streven om de aanslagen eind maart of begin april te verzenden.De betaling kan ook een maand later gedaan worden, volgens een woordvoerster van de gemeente. Ook de termijnbetalingen veranderen niet. 'Alles schuift gewoon een maand op, dus ook de uiterste betaaldatum', aldus de woordvoerster.De belastingaanslagen voor de zogenaamde niet-woningen, zoals bedrijfspanden en winkels, worden wel deze week bezorgd.