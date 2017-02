Scheper Ziekenhuis blijft onder verscherpt toezicht inspectie

EMMEN - Het Scheper Ziekenhuis in Emmen blijft onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg staan. Dat blijkt uit een inspectierapport. Het ziekenhuis staat sinds juli vorig jaar onder verscherpt toezicht van de IGZ.

De inspectie concludeert dat het ziekenhuis op elf van de 26 onderzochte punten onvoldoende scoort. Het gaat hierbij met name om de invoering en toepassing van een veiligheidsmanagement-systeem.Volgens de inspectie is onder andere het ‘Activiteitenplan patiëntveiligheid Treant Zorggroep 2016-2017’ niet goed uitgewerkt op de locaties Emmen en Stadskanaal van de Treant Ziekenhuisgroep.Ook staat in het rapport dat er niet goed is geluisterd naar de Cliëntenraad bij het maken van beleidsplannen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.De inspectie vraagt zich af of de raad van bestuur voldoende zicht heeft op de veiligheid van de geleverde zorg. De IGZ heeft opnieuw meerdere verpleegafdelingen onderzocht en geconstateerd dat er geen goede verbetermaatregelen zijn ingevoerd na een eerder onderzoek.Ten tijde van het onderzoek was bij de Treant Ziekenhuisgroep een bestuurscrisis , waarbij twee leden van de raad van bestuur opstapten. Daarom maant de inspectie de Ziekenhuisgroep om zo snel mogelijk een fatsoenlijke raad van bestuur aan te stellen.