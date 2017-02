Rijbewijs afgepakt na scheuren over Rondweg Emmen

De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een automobilist uit de gemeente Emmen moest gistermiddag zijn rijbewijs inleveren.

De politie betrapte de 30-jarige man toen hij met 141 kilometer per uur over de Rondweg in Emmen reed. Daar geldt 70 als maximum snelheid.