Groningerbrug in Assen op plek gehesen

ASSEN - De opbouw van de Groningerbrug in Assen is begonnen. De staanders van de bovenbouw, de 'hameistijlen', worden vandaag neergezet.

Over ongeveer twee weken worden de andere brugdelen, zoals het brugdek en de bewegende delen, geplaatst.De nieuwe Groningerbrug is de zesde brug van het project Blauwe As, de aanleg van de nieuwe vaarroute door Assen. Eerder werden al drie fietsbruggen en twee bruggen voor het autoverkeer geplaatst.Komend voorjaar gaat de vaarroute open voor de recreatievaart.