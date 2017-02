Weer vernielingen in zwembad Valthermond

De vandalen reden een aanhangwagen het peuterbad in (foto: Annemiek de Groot)

VALTHERMOND - Opnieuw hebben onbekenden vernielingen aangericht bij zwembad De Zwaoi in Valthermond.

De vandalen reden een aanhangwagen het peuterbad in. Daardoor raakte de coating beschadigd. Ook zijn sponsorborden vernield. Voorzitter Annemiek de Groot van De Zwaoi vermoedt dat de schade boven de duizend euro uitkomt.



Inbraaksporen

"De politie is gisteravond langs geweest om sporen veilig te stellen. Agenten hebben alleen wat kleine schoenafdrukken gevonden", vertelt De Groot. Wie er achter de vernielingen zit, weet ze niet. Naast de vernielingen zijn ook braaksporen gevonden bij ramen in de buurt van de kassa. Maar volgens De Groot is er niets gestolen. Vandaag doet het zwembadbestuur aangifte bij de politie.



Tweede keer

Het is niet voor het eerst dat er vernielingen zijn aangericht bij het zwembad. Vorig jaar zomer is een spiksplinternieuwe glijbaan vernield. Ook toen kwam de schade boven de duizend euro. Dat geld moet het zwembad zelf ophoesten. De verzekering dekt de schade niet, laat De Groot weten.



Getuigen

Nog steeds is onduidelijk wie de vernielingen vorig jaar pleegde en ook de daders van de vernielingen dit weekend zijn nog spoorloos. De Groot heeft haar hoop gevestigd op getuigen. Ze hoopt dat er mensen zijn die bruikbare informatie hebben en dit melden bij de politie.



De Zwaoi was dit weekend niet het enige slachtoffer. Ook bij de naastgelegen voetbalclub hebben onbekenden spullen vernield.



Annemiek de Groot vertelt vanmiddag rond 12.15 uur op Radio Drenthe meer over de vernielingen van dit weekend.