Gaslek door graafwerkzaamheden in Nieuw-Amsterdam

Monteurs van Enexis komen het lek dichten (foto: ANP/Koen Suyk)

NIEUW-AMSTERDAM - Bij graafwerkzaamheden aan de Vaart Zuidzijde in Nieuw-Amsterdam is een gaslek ontstaan, doordat een leiding is geraakt.

Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Drenthe is Enexis gebeld om de leiding te repareren. Ondertussen staan de werklui op veilige afstand en is de weg afgesloten.