Stelling: In elk voetbalstadion moet doellijntechnologie komen

ROTTERDAM - Over de wedstrijd Feyenoord - PSV van gistermiddag wordt nog lang nagepraat. Trok PSV-keeper Jeroen Zoet de bal nou wel over de eigen doellijn of niet? Het leverde veel discussie op.

De PSV'ers wisten het zeker: natuurlijk niet! Maar de doellijntechnologie Hawk-Eye was onverbiddelijk: de bal was over de lijn. Feyenoord won uiteindelijk met 2-1.Volgens scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB is dit precies waarvoor het 'haviksoog' is ontwikkeld, twijfelgevallen die met het blote oog niet goed vast te stellen zijn.Hawk-Eye is een systeem met zeven camera's waarmee de plek van de bal op de millimeter nauwkeurig te bepalen is. Als de bal over de doellijn is, krijgt de scheidsrechter een seintje op zijn horloge.Omdat het systeem erg duur is, stond het de eerste competitiehelft in de Amsterdam Arena en sinds de winterstop in De Kuip. Maar zou het eigenlijk niet in elk voetbalstadion aanwezig moeten zijn? Of doet al die techniek afbreuk aan een mooi potje voetbal?