Kleinste huisje ingepakt in Gronings-Drentse warme deken

PATERSWOLDE/ROTTUM - Na maanden van noeste arbeid kon vandaag eindelijk het kleinste huisje van Groningen ingepakt worden in een deken van breiwerkjes.

Kunstenares Agnes Bakker startte het project Breien voor Groningen samen met Milieudefensie om de bewoners in het aardbevingsgebied een hart onder de riem te steken. Door het kleinste huisje van Groningen, in Rottum, in te pakken wil ze duidelijk maken dat er met betere isolatie van huizen minder gas uit Groningen nodig is.Vorige week alle breiwerkjes, waarvan een deel in Drenthe is gemaakt, door de kunstenares en meerdere handwerkliefhebbers in Paterswolde aan elkaar gemaakt.De laatste stukjes breiwerk werden vandaag nog vastgehaakt en zo hebben alle breiers en breisters eer van hun werk.Aankomende vrijdag wordt het breihuisje om 15.00 uur officieel gepresenteerd