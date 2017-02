Roden krijgt eindelijk langverwachte facelift

RODEN - Een park met een muziektent, bankjes en speeltoestellen moet het centrum van Roden aantrekkelijker maken. Ruim twintig jaar wordt al over de plannen gepraat, maar vandaag zijn de werkzaamheden echt begonnen.

De wethouder en de voorzitter van de Zakenkring Roden poseerden bij een graafmachine op het plein om het officiële moment te vieren. "27 februari is een historische dag", aldus Johan Hummel van de Zakenkring Roden. "Dit heeft een enorme uitwerking naar de omgeving. En het zal ook een positief effect hebben op de middenstand."Een van de punten waar het plan op vastliep was het aantal parkeerplaatsen dat overblijft op de Albertsbaan, nu zijn dat er naar schatting 180.In 2015 stapte de voorzitter van de Zakenkring Roden op, omdat ook in het bestuur onenigheid was over het aantal parkeerplaatsen dat moest blijven. Inmiddels zit iedereen weer op één lijn. "We houden op het plein 140 parkeerplaatsen over. Op andere plaatsen in het dorp worden er nog 40 bij gemaakt, zodat er nauwelijks minder plekken zijn", aldus wethouder Reint Jan Auwema. Tijdens de werkzaamheden blijven steeds minimaal 80 parkeerplaatsen beschikbaar op de Albertsbaan.Onder de Albertsbaan bleek ook nog een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog te liggen. Het explosief moest voor de werkzaamheden begonnen, opgespoord en onschadelijk gemaakt worden. De bom werd uiteindelijk in juli tot ontploffing gebracht buiten het centrum.De gemeente hoopt dat vanuit Roden initiatieven ontstaan om evenementen op het plein te gaan organiseren. De kosten voor de herinrichting zijn geschat op 1,6 miljoen euro. Het werk moet deze zomer klaar zijn.