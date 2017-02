Wilde staking: geen busvervoer rondom Emmen

EMMEN - Buschauffeurs in Emmen hebben het werk neergelegd. De chauffeurs voeren actie omdat ze het vertrouwen hebben verloren in hun werkgever Qbuzz. Daardoor ligt het busvervoer in en om Emmen stil.

Zo'n veertig chauffeurs hebben zich verzameld op het station in Emmen om samen naar de stalling van Qbuzz aan de Eerste Bokslootweg te gaan. Daar vergadert de vestigingscommissie van Qbuzz in Emmen met het hoofdbestuur uit Groningen.De chauffeurs zijn ontevreden over de nieuwe plannen van Qbuzz met onder meer de stadslijn Emmerhout en de bus van Groningen naar Klazienaveen. De eerste wordt deels geschrapt en de tweede ingekort. Ze vinden de plannen een verslechtering van het openbaar vervoer en vrezen voor hun baan.Ze merken volgens vakbond FNV ook dat de directie steeds vaker keuzes maakt ten behoeve van het openbaar vervoer in Groningen. Ze hebben bovendien het gevoel dat de directie hun kritiek niet serieus neemt.Getuigen op het station in Emmen zeggen dat kinderen door stakende chauffeurs de bus werden uitgestuurd.Volgens chauffeur Martin Savenije gaan de stakende chauffeurs naar de stalling om de vestigingsdirectie Emmen een hart onder de riem te steken tijdens het overleg, waarin zijn de kritiek van de Emmer chauffeurs aankaarten. "De actiebereid is groot."Qbuzz laat weten dat de actie niet wordt ondersteund door de vakbond. Hoeveel chauffeurs precies het werk hebben neergelegd, is niet duidelijk, zegt een woordvoerder. Hoe laat de chauffeurs weer aan het werk gaan, kan een woordvoerder van de busmaatschappij ook niet zeggen.Reizigers op het station in Emmen reageren gelaten. Hen rest niets anders dan wachten tot de bussen weer rijden.