Delen oefenterrein Havelte in handen van Natuurmonumenten

Deel oefenterrein naar Natuurmonumenten (foto RTV Drenthe/Archief)

HAVELTE - Natuurmonumenten heeft ruim 210 hectare natuur in het Holtingerveld aangekocht. Het gaat om stukjes voormalig oefenterrein van de Johannes Postkazerne.

De percelen sluiten aan op natuur in het Holtingerveld dat nu al eigendom is van Natuurmonumenten. Het gaat om heide, vennen, stuifzand en grasland. Volgens Han Duyveman van Natuurmonumenten zijn het belangrijke stukjes natuur. "Er leven bedreigde diersoorten zoals de adder, roodborsttapuit en nachtzwaluw. Nu kunnen we ervoor zorgen dat de bijzondere natuurwaarden behouden blijven."



Defensie heeft het terrein niet meer nodig voor oefeningen. Dat geldt niet voor het hele Holtingerveld. Defensie blijft dit terrein gebruiken. Hoe het terrein moet worden beheerd, moet nog worden bekeken. Het blijft in ieder geval open voor het publiek.

